Veerkrachtig PSV verslaat Heerenveen met 4-3

EINDHOVEN - PSV heeft zondag in een boeiende en spectaculaire wedstrijd sc Heerenveen met 4-3 verslagen. In de laatste minuten van de 'mini-topper' boog de Eindhovense club een achterstand om in een overwinning: 4-3. De drie doelpunten die Reza Ghoochannejhad voor Heerenveen maakte, waren daardoor niet genoeg voor zelfs maar een punt. Met veel veerkracht en inzet onderstreepte PSV dat het de strijd om het kampioenschap, ondanks de achterstand op Feyenoord en Ajax, nog niet heeft opgegeven.

Door ANP - 22-1-2017, 18:42 (Update 22-1-2017, 19:00)

Het duel in Eindhoven begon spectaculair. Al na vijf minuten kwam Heerenveen op voorsprong. Na een schitterende actie van Sam Larsson scoorde Ghoochannejhad. Luttele minuten later voorkwam Doke Schmidt de gelijkmaker, door een inzet van Gastón Pereiro van de doellijn te halen.

PSV zocht volop de aanval, wat resulteerde in een hoop kansen. Luuk de Jong was opnieuw niet succesvol in de afwerking. Na dik een half uur kwam PSV wel op 1-1. Davy Pröpper verschalkte met een kopbal de te laat uit zijn doel gekomen keeper Erwin Mulder. Kort voor de rust kwam PSV op voorsprong. Nadat doelman Mulder uit na een hoekschop van Jetro Willems een kopbal van De Jong nog knap onschadelijk had gemaakt, kopte Pereiro daarna wel raak.

Kansen

Al snel in de tweede helft kwam Heerenveen langszij. Opnieuw was Ghoochannejhad trefzeker, ditmaal op aangeven van Arber Zeneli. Het duel bleef boeiend met kansen over en weer. PSV kreeg de meeste mogelijkheden, maar De Jong, Bart Ramselaar en Pröpper misten de precisie in de afwerking.

Dat overkwam ook Pereiro. Hij zag hoe zijn strafschop een kwartier voor tijd werd gekeerd door Mulder. Dat leek een heel dure misser, want enkele minuten later maakte Ghoochannejhad zijn derde doelpunt. Ook bij 2-3 gaf PSV echter niet op. In de hectische slotfase was het eerst Marco van Ginkel die de gelijkmaker liet aantekenen en daarna Héctor Moreno die zijn ploeg aan de zwaar bevochten winst hielp. De Mexicaan werkte met zijn bovenbeen een vrije trap van landgenoot Andrés Guardado achter Mulder: 4-3. Hij voorkwam daarmee dat PSV zou afhaken in de titelstrijd.