ANP AS Monaco in stijl terug aan kop in Frankrijk

MONACO - AS Monaco heeft zondag met een overtuigende zege op FC Lorient de koppositie in de Franse competitie heroverd. Tegen de nummer laatst had de ploeg van de Portugese trainer Leonardo Jardim geen enkele moeite: 4-0.

Door ANP - 22-1-2017, 17:02 (Update 22-1-2017, 17:02)

De Braziliaan Boschilia wees Monaco de weg. In vijf minuten tijd halverwege de eerste helft trof de twintigjarige middenvelder twee keer doel. Met de derde goal van Valère Germain was de wedstrijd nog voor rust beslist. In de tweede helft maakte Germain ook nog de 4-0 na slordig balverlies van Lorient.

Monaco heeft nu twee punten voorsprong op Olympique Nice, dat vrijdag bij SC Bastia niet verder kwam dan 1-1. Titelverdediger Paris Saint-Germain, dat zaterdag met 2-0 won bij FC Nantes, volgt op drie punten.