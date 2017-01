Koele Breinburg schiet NEC naar winst

NIJMEGEN - Gregor Breinburg heeft NEC zondag met twee rake strafschoppen langs Roda JC geschoten. De Nijmeegse aanvoerder, begeerd door LA Galaxy, bleef twee keer koel vanaf elf meter (2-0). Breinburg zorgde er niet alleen voor dat NEC ook zijn tweede wedstrijd na de winterstop won, maar duwde Roda JC ook naar de laatste plaats in de eredivisie.

Door ANP - 22-1-2017, 16:29 (Update 22-1-2017, 16:33)

NEC zette de opmars voort die het eind november had ingezet met winst op FC Twente. Sindsdien verloor het elftal van trainer Peter Hyballa alleen nog van Heracles Almelo. NEC staat nu stevig in de middenmoot.

Voor Roda JC nemen de problemen ondertussen alleen maar toe. De ploeg van trainer Yannis Anastasiou heeft een groot probleem met scoren. In negentien wedstrijden maakte de geel-zwarte brigade slechts acht doelpunten. Ook tegen NEC kwam Roda amper in de buurt van het vijandelijke doel. De nieuwe Griekse spits Thanasis Papazoglou kreeg in de zevende minuut op aangeven van Mikhail Rosheuvel wel een grote kans, maar de man die voor de Limburgse doelpunten moet zorgen verslikte zich in de bal.

Voorsprong

De thuisploeg was een minuut eerder op voorsprong gekomen. Mohamed Rayhi dook in het strafschopgebied gretig over het been van verdediger Daryl Werker, terwijl de bal al bijna over de achterlijn was gerold. Scheidsrechter Edwin van de Graaf zag er een penalty in, benut door Breinburg. De Arubaan vierde zijn eerste competitiedoelpunt in het betaalde voetbal. Breinburg leek de afgelopen weken dicht bij een Amerikaans avontuur bij LA Galaxy, maar tot een transfer is het nog altijd niet gekomen.

De middenvelder speelt daardoor nog altijd in Nijmegen en bewees zondag weer zijn waarde. Tien minuten na rust mocht Breinburg weer aanleggen vanaf elf meter, nadat Ferdi Kadioglu onderuit was gelopen door invaller Frederic Ananou, die in het veld was gekomen voor Werker. Breinburg schoot zijn tweede strafschop beheerst in de andere hoek langs keeper Benjamin van Leer: 2-0.