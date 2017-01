Cambuur mist topschutter in bekerduel

LEEUWARDEN - SC Cambuur moet het woensdag in de confrontatie met FC Utrecht in de kwartfinale van het bekertoernooi stellen zonder topschutter Sander van de Streek. De middenvelder, al goed voor twaalf doelpunten in de Jupiler League, heeft zaterdag een hamstringblessure opgelopen tijdens het gewonnen duel met Jong PSV (0-2).

Door ANP - 22-1-2017, 15:46 (Update 22-1-2017, 15:46)

Van de Streek opende in Eindhoven al binnen een minuut de score. De middenvelder moest zich kort na rust laten vervangen. Bij Cambuur vreesde men voor een zware hamstringblessure, maar uit medisch onderzoek bleek de schade mee te vallen. Het gaat om een verrekking en niet om een scheur.

Van de Streek kan naar verwachting zo'n twee weken niet voetballen, maar hij mist wel het bekerduel in De Galgenwaard met FC Utrecht, waarin een plek in de halve finales op het spel staat.