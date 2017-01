Ajax met Younes tegen FC Utrecht

ANP Ajax met Younes tegen FC Utrecht

UTRECHT - Amin Younes start zondagmiddag om 12.30 uur aan uitwedstrijd van Ajax bij FC Utrecht. De Duitser is op tijd hersteld van een bovenbeenblessure. De linksbuiten viel vorige week nog geblesseerd uit tegen PEC Zwolle. Hij kon toen al in de eerste helft niet meer verder en werd vervangen door Justin Kluivert.

Door ANP - 22-1-2017, 11:34 (Update 22-1-2017, 11:34)

De basisopstelling van Ajax kent geen verrassingen. Ook Anwar El Ghazi verschijnt weer aan de aftrap. Hij onderhandelt nog altijd met het Franse Lille over een vertrek. Trainer Peter Bosz kan hem nog goed gebruiken omdat Bertrand Traoré actief is op de Afrika Cup en ook de gekwetste Václav Cerny niet inzetbaar is.

Ajax heeft al bijna acht geen jaar geen uitwedstrijd in de competitie bij FC Utrecht gewonnen. Van de laatste zeven eredivisieduels in de Galgenwaard eindigden er drie onbeslist en won FC Utrecht er vier. Koploper Feyenoord won zaterdag al van Willem II (1-0) en nam een voorsprong van acht punten op Ajax.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; El Ghazi, Dolberg en Younes.