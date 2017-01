Napoli klopt Milan in San Siro

ANP Napoli klopt Milan in San Siro

MILAAN - AC Milan heeft in de strijd om de Italiaanse titel een dure nederlaag geleden. In het eigen San Siro ging de nummer vijf uit de Italiaanse competitie onderuit tegen Napoli dat derde staat: 1-2. Milan blijft nu op acht punten staan van koploper Juventus, dat zondag thuis Lazio ontvangt. Napoli is 'Juve' tot op één punt genaderd, maar heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld.

Door ANP - 21-1-2017, 22:59 (Update 21-1-2017, 22:59)

Milan verloor de wedstrijd van Napoli in de eerste tien minuten. Na zes minuten zette Lorenzo Insigne de 0-1 op het scorebord na een assist van de Belg Dries Mertens. Drie minuten later stond het zelfs 0-2. De Spanjaard José Callejón ging goed de diepte in bij een pass van de Belgische buitenspeler en liet doelman Gianluigi Donnarumma kansloos. Milan vond nog voor rust de aansluiting via de Slovaak Juraj Kucka, maar kon in de tweede helft de gelijkmaker er niet meer in krijgen.