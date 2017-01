Dost pikt bij Sporting opnieuw doelpunt mee

FUNCHAL - Bas Dost heeft zaterdag in de uitwedstrijd tegen CS Marítimo (2-2) opnieuw gescoord voor Sporting Portugal. De Nederlandse aanvaller bracht in de 24e minuut de eerste gelijkmaker (1-1) op zijn naam. Daarna kwam zijn Portugese ploeg opnieuw op achterstand. Dankzij een treffer van Gelson Martins hield Sporting toch nog een punt over aan het duel in Funchal.

Door ANP - 21-1-2017, 21:28 (Update 21-1-2017, 21:28)

Dost speelde de gehele wedstrijd. Marvin Zeegelaar werd in de 46e minuut gewisseld. Luc Castaignos bleef op de bank. Sporting bleef vierde, op zeven punten van koploper Benfica, dat zondag thuis speelt tegen hekkensluiter CD Tondela.

Met veertien treffers is Dost momenteel topscorer in de Portugese competitie. Hij scoorde vijf keer in de laatste drie competitieduels.