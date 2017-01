Sparta dankt Pogba in Alkmaar

ANP Sparta dankt Pogba in Alkmaar

ALKMAAR - Sparta is zaterdagavond in Alkmaar ontsnapt aan de vijfde nederlaag op rij in de eredivisie. De Rotterdamse ploeg keek vijf minuten voor tijd bij AZ nog tegen een achterstand aan. Invaller Mathias Pogba bracht in de 86e minuut echter de verdiende gelijkmaker op zijn naam met een kopbal: 1-1. Het was het eerste Sparta-doelpunt voor de oudere broer van de beroemde Paul Pogba, de middenvelder van Manchester United.

Door ANP - 21-1-2017, 20:34 (Update 21-1-2017, 20:34)

Sparta, met voorin Paco van Moorsel voor de gepasseerde Zakaria El Azzouzi, was in de eerste helft duidelijk de betere ploeg. De formatie van trainer Alex Pastoor (ex-AZ) drong flink aan, maar het ontbrak de bezoekers aan scorend vermogen.

AZ maakte er vooral achterin een rommeltje van. Het uitverdedigen ging geregeld mis. Mede daardoor kreeg het offensief ingestelde Sparta diverse schietkansen. Stijn Spierings en Thomas Verhaar hadden echter te veel tijd nodig om uit te halen richting het Alkmaarse doel.

Toespraak

Het slordige en plichtmatige AZ was voor de rust nauwelijks gevaarlijk. Vrijwel alle doelgerichte acties van de aanvallers Wout Weghorst, Alireza Jahanbakhsh en met name Muamer Tankovic mislukten op pijnlijke wijze.

Na een ongetwijfeld pittige toespraak van trainer John van den Brom, die nog altijd niet weet of AZ zijn contract wil verlengen, trachtte de thuisclub na de pauze het tempo te verhogen. Het voetbal bleef echter van een matig niveau. Toch kwam AZ op voorsprong. Uit een vrije trap van Tankovic kopte verdediger Derrick Luckassen in de 54e minuut raak, 1-0.

AZ hield daarna het initiatief, maar Sparta was een paar dicht bij de gelijkmaker. Verhaar kreeg de beste kans. Hij schoot iets te nonchalant op de paal. Dankzij Pogba, die amper zeven minuten in het veld stond, pakte Sparta toch nog een verdiend punt: 1-1.