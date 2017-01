Ghana na tweede zege naar kwartfinales

PORT-GENTIL - Ghana heeft zich zaterdag geplaatst voor de kwartfinales in de Afrika Cup. De viervoudig winnaar van het Afrikaans landentoernooi won ook de tweede groepswedstrijd en is daarmee zeker van de volgende ronde. In Port-Gentil versloeg Ghana tegenstander Mali met 1-0.

Door ANP - 21-1-2017, 19:17 (Update 21-1-2017, 19:17)

Aanvoerder Asamoah Gyan zorgde met een hard schot in de eerste helft voor de enige treffer. Ghana had eerder ook al met 1-0 van Oeganda gewonnen. Mali heeft één punt uit het gelijkspel met Egypte en kan zich nog plaatsen via een zege in de laatste groepswedstrijd tegen Oeganda.