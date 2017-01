FC Twente bedwingt Heracles in derby

ENSCHEDE - FC Twente heeft de altijd beladen derby van het oosten tegen Heracles Almelo gewonnen. Joachim Andersen bezorgde de ploeg uit Enschede vrijdag in eigen stadion de winst: 1-0. ,,Helemaal niets in Almelo'', klonk het na negentig enerverende minuten in de Grolsch Veste, waar de winst van de 'burenruzie' uitbundig werd gevierd.

Door ANP - 20-1-2017, 21:55 (Update 20-1-2017, 22:03)

De twee ploegen uit Twente waren de tweede seizoenshelft vorige week allebei begonnen met een kansloze nederlaag, Heracles in eigen stadion tegen FC Groningen (1-4) en de buurman uit Enschede bij Vitesse (3-1). De Almelose trainer John Stegeman gaf vrijdag dezelfde elf spelers de kans op revanche, bij FC Twente had Hake wel ingegrepen. Hij voerde drie wijzigingen door ten opzichte van vorige week en greep weer terug op het vertrouwde 4-3-3-systeem. Peet Bijen, die in Arnhem een ongelukkige wedstrijd speelde, werd het slachtoffer van die ingreep.

De thuisploeg startte fel. Het openingsoffensief leidde tot schietkansen voor Mateusz Klich en topschutter Enes Ünal, die de bal net naast het doel knalde. In de tiende minuut was het wel raak voor FC Twente. Een snel genomen vrije trap van Klich kwam bij Bersant Celina, die voor het doel de vrijstaande Andersen vond. De Deense verdediger kopte de bal met een bekeken boogje over doelman Bram Castro: 1-0.

Onzichtbaar

Veel kon Heracles daar in de eerste helft niet tegenover stellen. De bezoekers werden alleen twee keer gevaarlijk via spits Samuel Armenteros. De Zweed, al goed voor acht doelpunten, stuitte beide keren op doelman Nick Marsman.

Met Jaroslav Navratil voor de onzichtbare Daryl van Mieghem beet Heracles na rust veel feller van zich af. In de eerste vijf minuten waren de bezoekers al twee keer dicht bij de gelijkmaker, met vrije trappen van Brandley Kuwas en Thomas Bruns. De grootste kans kwam in de zeventigste minuut voor een andere invaller, Vincent Vermeij. De spits raakte de bal echter volledig verkeerd, na een mooie pass van Kuwas. Aan de andere kant schoot Ünal op de paal, waardoor het tot de laatste seconden spannend bleef in Enschede.