FC Twente met drie wijzigingen in derby

ENSCHEDE - Trainer René Hake van FC Twente heeft drie wijzigingen doorgevoerd in zijn elftal voor de derby vrijdagavond tegen Heracles Almelo. Linksback Jeroen van der Lely krijgt de voorkeur boven Dejan Trajkovski, Kamohelo Mokotjo keert terug op het middenveld en de Belgische vleugelspits Dylan Seys mag het voorin proberen. Mokotjo en Seys waren vorige week nog invallers tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Vitesse (3-1).

Door ANP - 20-1-2017, 19:24 (Update 20-1-2017, 19:24)

In Arnhem speelde FC Twente met vijf verdedigers, maar in de 'burenruzie' tegen Heracles kiest Hake weer voor vier man achterin. Peet Bijen, die de laatste wedstrijden ongelukkig speelde, is op de bank gezet. Twente wacht nog altijd tot aanwinst Oussama Assaidi wordt vrijgegeven door zijn oude club Al Ahli. Tot die tijd mag Assaidi niet debuteren voor de ploeg uit Enschede.

Bij Heracles stuurt trainer John Stegeman om 20.00 uur dezelfde elf spelers het veld in als vorige week, toen de Almelose ploeg het seizoen hervatte met een kansloze nederlaag tegen FC Groningen (1-4).