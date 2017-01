Collina scheidsrechtersbaas bij FIFA

ANP Collina scheidsrechtersbaas bij FIFA

ZÜRICH - De wereldvoetbalbond FIFA heeft Pierluigi Collina benoemd tot voorzitter van de scheidsrechterscommissie. In die rol krijgt Collina een belangrijke stem bij de aanstelling van scheidsrechters voor mondiale toernooien, zoals het WK. De scheidsrechterscommissie mag bovendien aanbevelingen doen wat betreft de spelregels.

Door ANP - 20-1-2017, 18:34 (Update 20-1-2017, 18:34)

De 56-jarige Collina was zelf een gerespecteerd arbiter, die zes keer werd gekozen tot scheidsrechter van het jaar. De kale Italiaan floot onder meer de finale van de Champions League in 1999 en de WK-finale van 2002 tussen Brazilië en Duitsland. Collina stopte in 2005 met fluiten en ging daarna aan de slag als scheidsrechtersbaas bij de Europese bond UEFA. Nu krijgt hij die functie ook bij de FIFA.

Onduidelijk is wat dat dat betekent voor zijn werk bij de UEFA. De Nederlandse oud-arbiter Jaap Uilenberg is lid van de Europese scheidsrechterscommissie.