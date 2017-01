Janmaat terug bij Watford

WATFORD - Daryl Janmaat staat voor zijn rentree bij Watford. De Nederlandse rechtsback hervatte deze week de training bij de Engelse club uit de Premier League en kan zaterdag tegen Bournemouth mogelijk weer meedoen. Janmaat liep op tweede kerstdag (Boxing Day) tegen Crystal Palace een liesblessure op.

Door ANP - 20-1-2017, 18:18 (Update 20-1-2017, 18:18)

Zonder de oud-speler van onder meer sc Heerenveen, Feyenoord en Newcastle United pakte Watford slechts één punt in de laatste drie competitiewedstrijden. De ploeg van manager Walter Mazzarri is afgezakt naar de veertiende plaats in de Premier League, wel nog zeven punten boven de degradatiestreep. Met Janmaat terug in de ploeg hoopt Watford zaterdag bij Bournemouth, dat drie plekken hoger staat, weer eens punten te pakken.