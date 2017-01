Enkelblessure Vertonghen valt mee

LONDEN - De enkelblessure van Jan Vertonghen van Tottenham Hotspur blijkt mee te vallen. De Belg raakte zaterdag geblesseerd in het gewonnen duel met West Bromwich Albion (4-0) en zou volgens Engelse media met een scheurtje in zijn linker enkelband zo'n twee maanden aan de kant staan. Trainer Mauricio Pochettino meldde donderdag dat de blessure minder erg is dan gedacht.

Door ANP - 19-1-2017, 17:50 (Update 19-1-2017, 17:50)

,,We zullen hem zes weken moeten missen'', aldus de Argentijn. ,,De blessure zag er zeer ernstig uit. Maar onderzoek heeft aangetoond dat het letsel niet zo erg is als gevreesd werd. Jan stelt zich positief op en als je positief denkt, herstel je beter. Een operatie is niet nodig.''

De oud-speler van Ajax mist in ieder geval de belangrijke duels tegen Manchester City (zaterdag) en Liverpool (half februari). Ook ontbreekt de Belg in de dubbele confrontatie met AA Gent in de Europa League (16 en 23 februari). Als de 'Rode Duivel' goed herstelt, is de interland van België tegen Griekenland op 25 maart wel haalbaar.