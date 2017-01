Guardiola kan topaankoop Jesus opstellen

MANCHESTER - Manchester City heeft donderdag topaankoop Gabriel Jesus gepresenteerd. De transfer van de negentienjarige aanvaller werd afgelopen zomer al afgerond, maar de Braziliaanse international mocht het seizoen nog afmaken in zijn vaderland bij Palmeiras. Hij tekende bij 'City' een contract tot de zomer van 2021.

Door ANP - 19-1-2017, 14:28 (Update 19-1-2017, 14:28)

,,Ik ben naar Manchester gekomen om titels te pakken. City is een team dat altijd meedoet voor de prijzen, in alle competities. Dat was voor mij een belangrijke factor om hier te tekenen, naast de aanwezigheid van coach Pep Guardiola'', vertelde Jesus, die begin deze maand in Engeland arriveerde en door de Engelse voetbalbond deze week toestemming kreeg om zijn debuut te maken. Met Palmeiras werd hij kampioen, terwijl Jesus werd uitgeroepen tot grootste talent van Zuid-Amerika en ook in de belangstelling stond van FC Barcelona. Naar verluidt betaalde Manchester City 32 miljoen euro voor de aanvaller.