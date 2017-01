Gijón heeft nieuwe coach

GIJÓN - Joan Francesc Ferrer, beter bekend onder zijn voetbalnaam Rubi, is de nieuwe coach van Sporting Gijón. Dat heeft de nummer achttien uit de Spaanse la Liga donderdag bevestigd. Rubi volgt de twee dagen geleden ontslagen Abelardo Fernandez op.

Door ANP - 19-1-2017, 11:01 (Update 19-1-2017, 11:01)

Fernandez verloor zijn baan vanwege de tegenvallende resultaten. De laatste vier competitieduels werden verloren. Gijón won dit seizoen pas driemaal en weet alleen nog Granada en Osasuna onder zich. Het ontslag was pijnlijk omdat Fernandez gold als een clubman. Hij genoot de jeugdopleiding in Gijón en speelde er vijf jaar in het eerste elftal. Hij was bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van de club. Rubi zat na zijn ontslag bij Levante in mei vorig jaar zonder club.