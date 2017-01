Manchester United aan kop in 'Money League'

LONDEN - Sportief mag Manchester United momenteel niet tot de grootmachten in het internationale voetbal behoren, in financieel opzicht is de Engelse club weer toonaangevend. Op de donderdag door Deloitte gepubliceerde Money League lost ManUnited Real Madrid af als lijstaanvoerder. De club had over het seizoen 2015-2016 een totaal aan inkomsten van 689 miljoen euro.

Door ANP - 19-1-2017, 9:10 (Update 19-1-2017, 9:10)

Ook FC Barcelona passeerde Real Madrid op de jaarlijkse geldlijst, maar het verschil aan inkomsten tussen beide Spaanse clubs is miniem: 620,2 tegen 620,1 miljoen euro. De top vijf wordt gecompleteerd door Bayern München (592 miljoen euro) en Manchester City (524 miljoen), beide clubs klommen een plaats ten koste van Paris Saint-Germain.

Acht clubs uit de top 20 komen uit in de Engelse Premier League. Deloitte sluit niet uit dat dankzij een lucratieve tv-deal alle clubs uit de hoogste Engelse voetbalklasse volgend jaar in de top 30 staan.