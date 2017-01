Cillessen weer in actie voor Barça

BARCELONA - Doelman Jasper Cillessen krijgt donderdag in de eerste bekerwedstrijd van Barcelona tegen Real Sociedad weer een kans van coach Luis Enrique. De Spaanse trainer laat eerste keus Marc-André ter Stegen thuis voor het uitduel in de kwartfinales. Dat betekent dat de oud-Ajacied diens plaats onder de lat mag innemen. Cillessen is bezig aan zijn eerste seizoen bij Barcelona. Hij mag van Enrique vooralsnog af en toe in actie komen voor de hoofdmacht.

Door ANP - 18-1-2017, 20:15 (Update 18-1-2017, 20:15)