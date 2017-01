Amerika vindt Ruiz de beste

MIAMI - Brian Ruiz heeft woensdag een eervolle titel in ontvangst genomen. De oud-speler van FC Twente en PSV is uitgeroepen tot beste voetballer van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben in 2016. Het is voor de eerste keer in zijn carrière dat de aanvaller uit Costa Rica de prijs kreeg van de continentale bond Concacaf.

Door ANP - 18-1-2017, 19:01 (Update 18-1-2017, 19:01)

De 31-jarige Ruiz was afgelopen seizoen een van bepalende spelers bij het Portugese Sporting, dat tweede werd in de competitie. Met Costa Rica plaatste Ruiz zich voor de laatste kwalificatieronde voor het WK van 2018. Hij speelde van 2009 tot 2011 voor FC Twente en vierde in 2010 de landstitel met de Tukkers. Fulham verhuurde hem in 2014 aan PSV.