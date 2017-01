Wouters en Makaay langer bij Feyenoord

ANP Wouters en Makaay langer bij Feyenoord

ROTTERDAM - Jan Wouters en Roy Makaay blijven langer trainer bij Feyenoord. Ze hebben woensdag hun aflopende verbintenis met een jaar verlengd tot medio 2018.

Door ANP - 18-1-2017, 16:31 (Update 18-1-2017, 16:31)

De 56-jarige Wouters is bezig met zijn tweede seizoen als assistent van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst. Samen met Makaay is hij ook verantwoordelijk voor het tweede team van de huidige koploper van de eredivisie. Makaay is ook nog spitsentrainer en analist bij Feyenoord.

,,We zijn blij dat we er met Jan en Roy na enkele prettige gesprekken snel uit zijn gekomen'', reageert technisch directeur Martin van Geel. ,,We hebben veel vertrouwen in de huidige technische staf en het is goed voor de club dat de samenwerking op deze manier wordt gecontinueerd.''