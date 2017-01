Ajax rekent op Younes tegen FC Utrecht

AMSTERDAM - De bovenbeenblessure die Amin Younes zondag opliep in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle valt mee. De Duitser kan naar verwachting zondag gewoon met Ajax tegen FC Utrecht voetballen. Hij hervat deze week de groepstraining van de club uit Amsterdam.

Door ANP - 18-1-2017, 16:30 (Update 18-1-2017, 16:30)

Het snelle herstel van Younes is een meevaller voor trainer Peter Bosz. Hij zit dun in de buitenspelers omdat Bertrand Traoré actief is op de Afrika Cup en Václav Cerny en Pelle Clement geblesseerd zijn. Daarbij staat Anwar El Ghazi nog steeds in de belangstelling van Lille. Bosz heeft er met Justin Kluivert wel een optie bijgekregen voor beide flanken. De zeventienjarige zoon van oud-topaanvaller Patrick debuteerde afgelopen zondag verdienstelijk in het eerste elftal.