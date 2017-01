Verdediger Demichelis terug naar Málaga

MÁLAGA - De Argentijnse verdediger Martin Demichelis keert terug bij Málaga. De 36-jarige Demichelis liet onlangs zijn contract bij de Spaanse club Espanyol ontbinden en gaat de rest van het seizoen voetballen bij de club uit Andalusië. Demichelis kwam tussen 2011 en 2013 ook al 2,5 jaar uit voor Málaga, nadat hij door Louis van Gaal overbodig was verklaard bij Bayern München.

Door ANP - 17-1-2017, 16:22 (Update 17-1-2017, 16:22)

De Argentijn speelde de afgelopen jaren voor Manchester City, waarmee hij kampioen van Engeland werd. Afgelopen zomer stapte Demichelis over naar Espanyol. De 51-voudig international, die met Argentinië in 2014 de finale van het WK verloor van Duitsland, kwam slechts twee keer in actie in de Spaanse competitie. Bij Málaga hoopt hij op meer speeltijd.