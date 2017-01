Zidane: het moest er een keer van komen

ANP Zidane: het moest er een keer van komen

SEVILLA - Trainer Zinedine Zidane van Real Madrid heeft de eerste nederlaag van zijn ploeg sinds april vorig jaar snel van zich af gezet. ,,Natuurlijk doet verliezen pijn, maar het moest er een keer van komen'', zei de Fransman nadat Real Madrid bij Sevilla in de laatste vijf minuten een voorsprong uit handen had gegeven (2-1).

Door ANP - 16-1-2017, 10:05 (Update 16-1-2017, 10:05)

Sevilla maakte zondagavond een einde aan een recordreeks van Real Madrid, dat veertig wedstrijden op rij in alle competities zonder nederlaag was gebleven. ,,We waren vijf minuten verwijderd van weer een overwinning'', zei Zidane. ,,We wisten dat onze reeks ooit zou stoppen en moeten daar niet te lang bij stilstaan. Woensdag spelen we voor de beker weer tegen Celta de Vigo, dan kunnen we beginnen aan een nieuwe reeks.''

Aanvoerder Sergio Ramos, oud-speler van Sevilla, leidde de ondergang van Real Madrid in door de bal in eigen doel te koppen. ,,Desondanks hebben we alles nog steeds in eigen hand, we staan bovenaan. Dit doet ons niets'', zei Ramos.