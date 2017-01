Chinese bond fluit kooplustige clubs terug

PEKING - De Chinese voetbalbond neemt maatregelen om de 'koopwoede' van de kapitaalkrachtige clubs uit het land in te perken. Vanaf komend seizoen mogen de ploegen uit de Chinese Super League per wedstrijd slechts drie buitenlandse spelers gebruiken, twee minder dan nu het geval is. Ook komt de bond met strengere regels om het uitgavenpatroon van de clubs te veranderen.

Door ANP - 16-1-2017, 9:01 (Update 16-1-2017, 9:01)

Chinese clubs strooiden de afgelopen maanden met tientallen miljoenen om buitenlandse sterren als Graziano Pellè, Oscar, Carlos Tevez en Axel Witsel aan te trekken. Ook onder anderen Romeo Castelen, Tjaronn Chery en Ajacied Nemanja Gudelj hapten gretig toe bij lucratieve aanbiedingen uit het Aziatische land, dat in Xi Jinping een grote voetbalfan als president heeft.

De laatste weken klinkt vanuit China aanzwellende kritiek op de ongebreidelde kooplust van de clubs. De bond vindt dat de clubs ,,geld verbranden'' en de ontwikkeling van eigen talenten in de weg zitten. De nationale federatie kondigde daarom maandag een pakket maatregelen aan om daar iets aan te doen.