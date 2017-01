Zlatan redt punt voor United tegen Liverpool

MANCHESTER - De topper in de Engelse voetbalcompetitie tussen Manchester United en Liverpool heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Het duel tussen de huidige nummers zes en drie van de ranglijst eindigde in 1-1. Liverpool zag de achterstand op koploper Chelsea, dat zaterdag Leicester City met 3-0 versloeg, daarmee oplopen tot zeven punten.

Door ANP - 15-1-2017, 19:02 (Update 15-1-2017, 19:02)

Paul Pogba stond aan de basis van het eerste doelpunt. De middenvelder van Manchester United maakte in de 27e minuut hands in zijn eigen strafschopgebied en James Milner benutte de strafschop. De gelijkmaker kwam zes minuten voor tijd op naam van Zlatan Ibrahimovic. Nadat invaller Marouane Fellaini eerst de paal raakte, kopte de Zweedse spits in de rebound de gelijkmaker binnen. De Nederlandse middenvelder Georginio Wijnaldum, basisspeler bij Liverpool, kreeg in blessuretijd nog een kans op het winnende dolepunt, maar zijn schot werd gekeerd.

Chelsea heeft na 21 speelronden 52 punten, Tottenham Hotspur en Liverpool staan op 45.