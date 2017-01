Brutale Kluivert eist vergeefs strafschop op

ANP Brutale Kluivert eist vergeefs strafschop op

AMSTERDAM - Toen de debuterende Justin Kluivert zondag in het uitduel van Ajax met PEC Zwolle Anwar El Ghazi wegstuurde en de scheidsrechter hoorde fluiten voor een strafschop, probeerde hij de bal brutaal op te eisen. ,,Ik vroeg aan Anwar of ik de bal mocht nemen'', verklapte de zeventienjarige zoon van zijn beroemde vader Patrick. ,,Maar die vertelde dat ik bij Schöne moest zijn. Nou, aan hem durfde ik het nog niet te vragen.''

Door ANP - 15-1-2017, 17:49 (Update 15-1-2017, 17:57)

Het was zo'n beetje de enige keer dat de jonge Kluivert even geen lef toonde tijdens een geslaagde invalbeurt van ruim vijftig minuten. Verder debuteerde hij vooral met gedurfde en soms spectaculaire acties. Als vervanger van de geblesseerde Amin Younes voetbalde de buitenspeler net zoals hij dat in het begin van dit seizoen nog bij de hoogste jeugdploeg van Ajax deed. ,,Dat is ook logisch, want daarom heeft de trainer me erbij gehaald'', luidde zijn simpele verklaring.

Van vader Patrick kreeg hij vlak voor de wedstrijd nog een berichtje. ,,Ik moest gif tonen, dat zegt hij altijd'', zei het talent. ,,Mijn vader scoorde bij zijn debuut in het eerste elftal tegen Feyenoord. En later in de finale van de Champions League'', weet Justin. ,,Hij was een killer en ik misschien meer een voetballer die het van zijn acties moet hebben. Ik geef graag steekballen en probeer mijn tegenstanders te passeren. Mijn vader was achttien toen hij debuteerde, ik ben nu zeventien. Dat is wel mooi.''

Kluivert vindt het geen probleem dat Ajax de komende dagen de Braziliaanse buitenspeler David Nerves voor veel geld wil vastleggen. ,,Dat moet Ajax toch zelf weten. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik er steeds weer sta als ik een kans krijg. Dan komt het wel goed hoor. Die zegt die ouwe van me ook. Of hij al gereageerd heeft na deze wedstrijd? Ja, hij is trots en zegt dat het nu gaat beginnen voor me.''