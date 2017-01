Vitesse wint van slordig FC Twente

ANP Vitesse wint van slordig FC Twente

ARNHEM - Vitesse heeft zondag in eigen huis met 3-1 van FC Twente gewonnen. De Arnhemmers nemen hierdoor de zevende plaats over van Twente, dat in de laatste acht wedstrijden maar één zege boekte.

Door ANP - 15-1-2017, 16:45 (Update 15-1-2017, 16:56)

Ricky van Wolfswinkel was de gevierde man bij Vitesse. Hij scoorde zelf eenmaal en gaf bij de openingstreffer van Lewis Baker en bij de 3-0 door Milot Rashica de assist.

Een kwartier voor tijd benutte Twente-middenvelder Mateusz Klich een strafschop, nadat Dylan Seys over de knie ging bij Kelvin Leerdam. Het offensief van Twente leverde daarna niet meer op dan een rode kaart voor Vitesse-spits Baker, die de opstomende Klich onderuit schoffelde.

Van Wolfswinkel

Peet Bijen speelde een ongelukkige rol bij twee van de drie Arnhemse treffers. De Twente-verdediger, die in de laatste wedstrijd voor de winterstop AZ de zege bezorgde met een eigen doelpunt in blessuretijd, tastte na een klein kwartier spelen mis bij het uitverdedigen. Baker kon de door Van Wolfswinkel doorgekopte ingooi van Kelvin Leerdam eenvoudig binnenschuiven.

De 2-0 kwam op naam van Van Wolfswinkel, die een voorzet van de mee opgekomen Leerdam achter Twente-keeper Nick Marsman werkte.

Een minuut na rust ging Bijen opnieuw in de fout. Hij speelde een breedtepass in de voeten van Van Wolfswinkel, die daarop Milot Rashica wegstuurde. De Kosovaar stormde op het doel van Marsman af, had de medespelers voor het uitkiezen, maar maakte het zelf af: 3-0.

Weinig indruk

Ook aanvallend maakte Twente weinig indruk. In het eerste bedrijf was alleen Bersant Celina dreigend. Na de 3-0 schakelde Vitesse een tandje terug en was er voor Twente-aanvaller Enes Ünal een grote kopkans, maar hij knikte de bal voorlangs.

Vitesse en Twente speelden zonder hun beoogde aanwinsten Alexander Büttner en Oussama Assaidi, die het papierwerk bij hun oude clubs in respectievelijk Rusland en Verenigde Arabische Emiraten nog moeten afhandelen.