Ajax neemt na rust afstand van PEC Zwolle

ZWOLLE - Met dank aan twee doelpunten van Hakim Ziyech en een goede invalbeurt van de jonge Justin Kluivert is Ajax zondag enigszins in het spoor van Feyenoord gebleven. De nummer twee van de eredivisie verloste zich na een teleurstellende eerste helft van PEC Zwolle (3-1) en houdt een achterstand van vijf punten op de koploper uit Rotterdam.

15-1-2017

Ajax had het voor rust lastig op een stroperig kunstgrasveld in Zwolle. Een weekje na de eclatante oefenzege op RB Leipzig (5-1) wist de formatie van trainer Peter Bosz de goed georganiseerde defensie van de thuisploeg nauwelijks in verlegenheid te brengen. De nummer zestien van de eredivisie miste Danny Holla, Bram van Polen, Bart Schenkeveld, Youness Mokhtar en de naar FC Utrecht vertrokken Wout Brama. Toch bleef de thuisploeg aanvankelijk vrij eenvoudig overeind.

Ajax startte in een te laag tempo en miste vooral enkele voetballers die hun tegenstander makkelijk uitspelen. Amin Younes is zo´n speler, maar de Duitser viel al snel geblesseerd uit. Zo kwam Ajax wel heel dun in de buitenspelers te zitten. Bertrand Traoré is actief op de Afrika Cup en Václav Cerny en Pelle Clement zijn nog geblesseerd. Anwar El Ghazi begon nog wel tegen PEC Zwolle maar staat nadrukkelijk in de belangstelling van Lille. Younes werd vervangen door de zeventienjarige Kluivert, die net iets sneller dan zijn beroemde vader debuteerde.

Ajax had het meeste balbezit maar had ook zo maar op achterstand kunnen komen nadat doelman André Onana problemen had met een schot van Django Warmerdam, maar Nicolai Brock-Madsen profiteerde niet. Misschien had het met een donderspeech van trainer Bosz te maken dat Ajax zich na rust heel anders presenteerde. Dat had ook te maken met een goede invalbeurt van de ijverige Kluivert, die weinig plankenkoorts kende en met veel branie debuteerde.

El Ghazi verdiende een strafschop nadat hij was weggestuurd door Kluivert en Lasse Schöne maakte vanaf elf meter geen fout. Een minuutje later trof Ziyech doel na een fraaie lange trap van Nick Viergever (0-2). PEC Zwolle leek geslagen maar Brock-Madsen voorzag de ontmoeting nog even van enige spanning (1-2). Vervolgens stelde de niet door Marokko voor de Afrika Cup uitgenodigde Ziyech de zege van Ajax veilig.