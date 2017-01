Feyenoord in slotfase langs Roda JC

KERKRADE - Feyenoord heeft het jaar dat moet leiden tot de eerste landstitel van deze eeuw ingeluid met een overwinning. De koploper van de eredivisie trok zondag de uitwedstrijd tegen het laaggeklasseerde Roda JC in de slotfase naar zich toe, dankzij doelpunten van Dirk Kuijt en Eljero Elia: 0-2. Daardoor behield Feyenoord bij de hervatting van het seizoen de ruime marge aan kop van de ranglijst op de concurrenten in stand.

Door ANP - 15-1-2017, 14:25 (Update 15-1-2017, 14:44)

Het kostte Feyenoord in Kerkrade wel grote moeite om het verschil te maken met de nummer zeventien van de ranglijst. De Limburgse ploeg van trainer Yannis Anastasiou boekte voor de winterstop weliswaar slechts één overwinning, maar bleek ook moeilijk te verslaan. Liefst tien keer stapte Roda in de eerste seizoenshelft met een gelijkspel van het veld. Scoren gaat de geel-zwarte formatie moeilijk af, maar verdedigen kan de club uit Kerkrade wel, zo merkte Feyenoord ook weer bij de aftrap van 2017.

Uitgespeelde kansen creëerde de koploper nauwelijks. In de eerste helft was de grootste kans zelfs voor de thuisclub. Vlak voor rust belandde een vrije trap van Adil Auassar bij Tom Van Hyfte, die de bal via de lat over het doel schoot. Feyenoord hanteerde een te laag tempo om Roda JC uit elkaar te spelen. Wellicht misten de Rotterdammers ook de impulsen van Karim El Ahmadi, doorgaans de aanjager op het middenveld. El Ahmadi doet met Marokko mee aan de Afrika Cup en ontbreekt daardoor tijdens de eerste weken na de winterstop. Van Bronckhorst had de multifunctionele Jens Toornstra aangewezen als vervanger van El Ahmadi.

Zonder de toen geblesseerde Marokkaan had Feyenoord in november de enige nederlaag van dit seizoen moeten incasseren, bij Go Ahead Eagles (1-0). Weer leek het zondag zonder El Ahmadi even mis te gaan toen Roda in de tweede helft brutaal de aanval zocht en Feyenoord onder druk zette. Eigenlijk vanuit het niets sloeg de Rotterdamse ploeg twintig minuten voor tijd toch toe. Nicolai Jørgensen behield bij een rommelige situatie voor het doel het overzicht en legde de bal af op Kuijt, die de wedstrijd openbrak: 0-1. Elia besliste de wedstrijd vlak voor tijd, weer op aangeven van Jørgensen.