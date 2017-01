FC Utrecht wint bij Sparta

ROTTERDAM - FC Utrecht heeft zaterdagavond de uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam gewonnen. Kristoffer Peterson maakte twee minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de winnende treffer (1-2).

Door ANP - 14-1-2017, 22:44 (Update 14-1-2017, 22:44)

De zege van de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen was verdiend op basis van een sterke tweede helft. Alleen de openingsfase was voor Sparta. Iván Calero beloonde toen het veldoverwicht van de thuisploeg ook met de openingstreffer. Willem Janssen kopte de nummer zes van de eredivisie in de tweede helft op gelijke hoogte. De bezoekers misten eerst nog enkele fraaie kansen voordat de ingevallen Zweed het bevrijdende tweede doelpunt maakte voor de de nummer zes van de eredivisie.