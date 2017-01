Groningen ruim langs Heracles in wit Almelo

ANP Groningen ruim langs Heracles in wit Almelo

ALMELO - FC Groningen is zaterdag Heracles Almelo voorbijgestoken in de eredivisie. De club van Ernest Faber won de uitwedstrijd in het besneeuwde Polman Stadion overtuigend met 4-1 en ruilde de tiende plek in voor de negende.

Door ANP - 14-1-2017, 22:02 (Update 14-1-2017, 22:04)

De thuisploeg begon het gevecht tussen de middenmoters nog redelijk sterk, maar wist enkele kansen niet te benutten. Na een half uur was het wel raak aan de andere kant door een fraaie goal van Mimoun Mahi. Vervolgens gaf Heracles de wedstrijd volledig uit handen en maakten Desevio Payne en Alexander Sørloth er binnen tien minuten 3-0 van voor Groningen op het wit geworden kunstgras.

Het machteloze Heracles slaagde er in de tweede helft niet in het tij te keren. Diep in de tweede helft maakte Mahi met zijn tweede treffer er 0-4 van. Daryl van Mieghem mocht in de slotminuut nog scoren voor de thuisploeg.

Wippertje

De Groningse formatie, op vier posities gewijzigd ten opzichte van de laatste wedstrijd voor de winterstop, liet Heracles het eerste kwartier even begaan. De Almelose clubtopscorer Samuel Armenteros kreeg de grootste kans, maar zijn kopbal ging rakelings naast.

Groningen opende het effectieve offensief in de dertigste minuut na een fout van Wout Droste. Mahi profiteerde en met een subtiel wippertje verschalkte hij doelman Bram Castro. Vier minuten later kreeg Payne op de rand van de zestien meter alle ruimte en de Amerikaan schoof hem keurig in de hoek. Kort daarna viel de bal na slecht uitverdedigen bij Heracles voor de voeten van de Noor Sørloth, die hard en raak uithaalde.

Op een goeddeels schoongeveegd veld probeerde de ploeg van trainer John Stegeman er na rust nog wat van te maken, maar de thuisploeg bleef de mindere partij. Afstandsschoten van Lerin Duarte en Thomas Bruns zwaaiden af, Armenteros kopte in de handen van Sergio Padt.