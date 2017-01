Chelsea houdt Spurs op afstand

ANP Chelsea houdt Spurs op afstand

BUITENLANDS VOETBAL - ENGELAND

Door ANP - 14-1-2017, 20:48 (Update 14-1-2017, 20:48)

LEICESTER (ANP) - Chelsea heeft zaterdag in de Premier League de comfortabele koppositie geconsolideerd. De Londense grootmacht versloeg titelhouder Leicester City met 3-0. Nummer twee Tottenham Hotspur won eerder op zaterdag met 4-0 van West Bromwich Albion. Daardoor bleef het verschil tussen de twee stadgenoten zeven punten.

Chelsea verloor in de voorgaande competitiewedstrijd met 2-0 van Tottenham. Dat was de eerste nederlaag voor de lijstaanvoerder na een serie van dertien overwinningen. Op bezoek bij Leicester City ging de ploeg van trainer Antonio Conte niet opnieuw in de fout. De Spanjaard Marcos Alonso bracht de eerste twee treffers op zijn naam waarna ook zijn landgenoot Pedro nog doel trof.

Nathan Aké, die door Chelsea afgelopen week werd teruggehaald van Bournemouth, bekeek het duel met Leicester vanaf de tribune. Aanvoerder John Terry zat naast hem. Ook Diego Costa ontbrak in de wedstrijdselectie van de koploper. De clubtopscorer is met de technische leiding in conflict gekomen. Zijn toekomst bij Chelsea is ongewis, ook al doordat er serieuze interesse in hem zou zijn vanuit China.