ANP Arsenal boekt ruime zege bij Swansea City

SWANSEA - Olivier Giroud was zaterdag weer belangrijk voor Arsenal in de uitwedstrijd bij Swansea City. De Fransman opende de score en legde zo de basis voor een ruime zege (4-0).

Door ANP - 14-1-2017, 18:12 (Update 14-1-2017, 18:12)

Giroud scoorde voor de vijfde wedstrijd op rij. Hij trof ook in de laatste negen duels dat hij mocht beginnen doel. Giroud is de laatste weken erg trefzeker. Van zijn laatste achttien doelpogingen verzilverde hij er maar liefst dertien met een doelpunt.

Arsenal kwam vlak na rust op 2-0 door een eigen doelpunt van Jack Cork. Even later passeerde Kyle Naughton ook nog zijn eigen doelman (0-3). Alexis Sanchez bepaalde uiteindelijk met zijn veertiende competitietreffer de eindstand (4-0). Arsenal klom met de zege naar de vierde plaats van de ranglijst en kwam in punten gelijk met nummer drie Liverpool, dat zondag op bezoek gaat bij Manchester United.

Luciano Narsingh zat nog niet bij de selectie van Swansea City, dat naar de laatste plaats van de Premier League zakte. Leroy Fer mocht na rust invallen en Mike van der Hoorn bleef het hele duel op de bank.

Patrick van Aanholt verloor met Sunderland van Stoke City (1-3), waar Bruno Martins Indi en Erik Pieters een basisplaats hadden. Marko Arnautovic scoorde tweemaal voor Stoke. Virgil van Dijk verloor met Southampton bij Burnley (0-1). Doelpuntenmaker Joey Barton bewees dat hij ook met zijn prestaties op het voetbalveld in het nieuws kan komen. Marten de Roon hield met Middlesbrough een punt over aan het uitduel met Watford (0-0).

Hull City versloeg Bournemouth (3-1) en deed de laatste plaats over aan Swansea City. Andy Carroll droeg met een prachtig doelpunt bij aan de ruime zege van West Ham United op Crystal Palace (3-0).