PEC Zwolle haalt Zweedse middenvelder

ANP PEC Zwolle haalt Zweedse middenvelder

ZWOLLE - PEC Zwolle heeft de selectie versterkt met Erik Israelsson. De 27-jarige Zweedse middenvelder komt uit eigen land over van Hammarby IF. Israelsson ondertekende zaterdag een contract voor tweeënhalf seizoen bij de huidige nummer zestien uit de eredivisie.

Door ANP - 14-1-2017, 13:16 (Update 14-1-2017, 13:16)

De in Kalmar geboren Israelsson kwam in het verleden twee keer uit voor Jong Zweden. Voor zijn periode bij Hammarby IF voetbalde de nieuwste aankoop van de na dit seizoen vertrekkende trainer Ron Jans bij Kalmar FF. Met die club behaalde hij in 2008 de Zweedse landstitel.

,,PEC Zwolle kende ik al via Denni Avdic die hier gespeeld heeft en de afgelopen week heb ik veel beelden van de club via Youtube bekeken'', aldus Israelsson, die bij Zwolle de opvolger moet worden van de naar FC Utrecht overgestapte Wout Brama.