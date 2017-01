Excuses De Kogel voor 'schijtpubliek'

ANP Excuses De Kogel voor 'schijtpubliek'

DEVENTER - Spits Leon de Kogel van Go Ahead Eagles heeft vrijdag na de verloren wedstrijd tegen AZ (1-3) excuses gemaakt aan de fans van zijn club. De Kogel werd uitgefloten toen hij in de 66e minuut naar de kant moest en zei, duidelijk hoorbaar op televisie, onder meer ,,schijtpubliek'' en nog wat krachttermen. Voor de camera van FOX Sports ging hij door het stof.

Door ANP - 13-1-2017, 22:48 (Update 13-1-2017, 22:48)

,,Het was ontzettend dom van mij, ik had dat niet moeten doen'', zei De Kogel, die worstelt met zijn vorm. De spits wacht nog op zijn eerste doelpunt in de eredivisie, nadat hij vorig seizoen in de Jupiler League 24 treffers had gemaakt en ook in de play-offs belangrijk was met zijn doelpunten. ,,Het was een stukje emotie, ook omdat het niet helemaal loopt zoals ik wil. Mijn welgemeende excuses daarvoor.''

Trainer Hans de Koning nam het op voor zijn bekritiseerde spits. ,,Leon heeft ons vorig jaar naar de eredivisie geschoten, hij traint elke dag hard en probeert belangrijk te zijn voor de ploeg. Die moet je juist met applaus naar de kant halen.''

Zelf werd De Koning kort na de openingstreffer van Wout Weghorst naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Danny Makkelie, na een akkefietje met de vierde official. ,,Ik heb hem met geen vinger aangeraakt en op geen enkele manier onheus bejegend. Ik snap er dus niets van.''