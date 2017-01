AZ opent 2017 met winst op Go Ahead Eagles

DEVENTER - AZ heeft de eerste competitiewedstrijd van 2017 gewonnen. De ploeg van trainer John van den Brom versloeg hekkensluiter Go Ahead Eagles vrijdag in Deventer met 3-1 en nam daardoor voorlopig de vierde plek in de eredivisie over van sc Heerenveen. Alireza Jahanbakhsh was met twee doelpunten in de slotfase de gevierde man bij AZ.

Door ANP - 13-1-2017, 21:59 (Update 13-1-2017, 22:11)

Bij Go Ahead hadden de aanwinsten Pedro Chirivella en Elvis Manu, allebei gehuurd, direct een basisplaats gekregen van trainer Hans de Koning. Vooral oud-Feyenoorder Manu maakte een gretige indruk tijdens zijn eerste optreden in de Adelaarshorst, waar het veld een paar uur voor de aftrap nog bedekt was met een laag sneeuw.

AZ, dat een wisselvallige eerste seizoenshelft kende waarin het wel overwinterde in de Europa League en ook de kwartfinales van het bekertoernooi bereikte, hervatte de competitie zonder de nog altijd geblesseerde aanvoerder Ron Vlaar. De vervangende aanvoerder Ben Rienstra kreeg al snel een grote kans op de openingstreffer. Een voorzet van Ridgeciano Haps werd van richting veranderd en belandde daardoor voor de voeten van Rienstra, die vanaf de strafschopstip de hoek voor het uitkiezen had. De middenvelder knalde de bal echter over het doel.

Nog een kans

Kort voor rust hielp Muamer Tankovic een nog grotere kans om zeep. De Zweed kopte de bal op aangeven van Jahanbakhsh recht in de handen van keeper Theo Zwarthoed. Toen AZ na een uur nog altijd niet had gescoord, besloot Van den Brom met Iliass Bel Hassani en Dabney dos Santos twee verse krachten in het veld te brengen. Dos Santos brak in de 69e minuut met een strakke pass de wedstrijd open. De invaller lanceerde Jahanbakhsh, die de meegelopen Wout Weghorst op de rand van buitenspel bediende. De spits schoot de bal met links in de korte hoek langs Zwarthoed.

Jahanbakhsh leek de wedstrijd te beslissen met een knal van grote afstand, maar Jarchinio Antonia bracht vlak voor tijd de spanning terug uit een strafschop. In blessuretijd stelde Jahanbakhsh de winst veilig voor AZ door ook een strafschop te benutten.