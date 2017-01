Hayatou (70) wil Afrika nog vier jaar leiden

LIBREVILLE - Issa Hayatou heeft al sinds 1988 de leiding over de Afrikaanse voetbalbond CAF en als het aan de zeventigjarige voorzitter ligt, komen daar nog vier jaar bij. De Kameroener stelde zich vrijdag tijdens de bestuursvergadering van de CAF voorafgaand aan het toernooi om de Afrika Cup herkiesbaar. Hayatou heeft één opponent, de 57-jarige Ahmad Ahmad uit Madagaskar.

Door ANP - 13-1-2017, 21:07 (Update 13-1-2017, 21:07)

Op aandringen van Hayatou schrapte de CAF twee jaar geleden een bepaling in de statuten, waarin stond dat bestuurders moeten stoppen als ze zeventig jaar zijn geworden. De honkvaste voorzitter uit Kameroen plaveide daarmee voor zichzelf de weg om nog langer op het pluche te blijven. Hayatou had in 2013, nadat hij zonder tegenkandidaat was herkozen, geroepen aan zijn laatst termijn te beginnen.

Tussen oktober 2015 en februari 2016 fungeerde Hayatou als interim-voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, tijdens de schorsing van Sepp Blatter. De Afrikaan droeg die taak daarna over aan Gianni Infantino. Hayatou geldt als 'senior vicepresident' bij de FIFA.