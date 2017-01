Zieke Robben mist laatste test Bayern München

MÜNCHEN - Bayern München bereidt zich zonder Arjen Robben voor op de hervatting van het seizoen. De Nederlandse aanvaller heeft een flinke verkoudheid te pakken en ontbreekt daardoor komend weekeinde tijdens het toernooi om de Telekom Cup, de laatste test voor de tweede seizoenshelft. Bayern München treft zaterdag in Düsseldorf gastheer Fortuna Düsseldorf en speelt een dag later tegen Borussia Mönchengladbach of FSV Mainz 05.

Door ANP - 13-1-2017, 17:13 (Update 13-1-2017, 17:13)

Trainer Carlo Ancelotti mist naast Robben ook de geblesseerde basiskrachten Thiago en Jérôme Boateng. Bayern München hervat het seizoen volgende week vrijdag met een uitwedstrijd tegen SC Freiburg. Halverwege de competitie heeft de titelverdediger in de Bundesliga drie punten voorsprong op RB Leipzig.