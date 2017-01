Buijs tekent bij Sydney FC

ANP Buijs tekent bij Sydney FC

SYDNEY - Jordy Buijs zet zijn voetballoopbaan voort bij de Australische koploper Sydney FC. De centrale verdediger, die speelde voor onder meer De Graafschap, NAC Breda, sc Heerenveen en Roda JC, heeft een contract getekend voor vijf maanden bij de club uit de A-League.

Door ANP - 13-1-2017, 10:33 (Update 13-1-2017, 10:33)

Buijs komt over van de Roemeense club Pandurii Targu Jiu, waar hij afgelopen zomer zijn heil zocht. Die club ging echter vorige maand failliet.

Trainer Graham Arnold van Sydney FC verwacht veel van de 28-jarige Buijs. ,,Hij brengt de ervaring mee van meer dan tweehonderd wedstrijden in de Nederlandse eredivisie. Hij is bovendien een specialist in het nemen van vrije trappen en ik verwacht dat hij het niveau in onze selectie omhoog kan brengen.''