Go Ahead Eagles en AZ hervatten eredivisie

DEVENTER - Na een pauze van een kleine maand gaat de eredivisie vrijdag weer van start. Go Ahead Eagles en AZ zijn de eerste teams die beginnen aan de tweede seizoenshelft. De hekkensluiter ontvangt de huidige nummer vijf vanaf 20.00 uur op De Adelaarshorst in Deventer. Huurlingen Pedro Chirivella en Elvis Manu debuteren direct in de basis bij Go Ahead.

Door ANP - 13-1-2017, 4:19 (Update 13-1-2017, 4:19)

Go Ahead Eagles heeft één punt achterstand op Roda JC en twee punten op nummer zestien PEC Zwolle. Roda en Zwolle beginnen het nieuwe jaar met een moeilijke wedstrijd. De Limburgers spelen zondag om 12.30 uur thuis tegen koploper Feyenoord en Zwolle begint dezelfde dag om 14.30 uur aan het thuisduel met nummer twee Ajax.

Feyenoord begint de tweede seizoenshelft met een voorsprong van vijf punten op Ajax en acht op PSV. De regerend landskampioen uit Eindhoven hervat de competitie zaterdagavond om 19.45 uur in het Philips Stadion tegen Excelsior.