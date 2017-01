West Ham worstelt met werkweigeraar Payet

West Ham worstelt met werkweigeraar Payet

LONDEN - West Ham United zit in zijn maag met zijn sterspeler Dimitri Payet. De Fransman wil weg bij de club uit Londen en weigert nog langer voor de club uit de Premier League uit te komen. Coach Slaven Bilic had donderdag een duidelijk antwoord op de kwestie. ,,We zullen hem niet verkopen.''

Door ANP - 12-1-2017, 14:02 (Update 12-1-2017, 14:02)

Bilic lichtte op de website van de club toe dat West Ham erop rekent dat Payet weer gaat meetrainen. ,,Deze club heeft hem alles gegeven en stond altijd voor hem klaar. Ik voel me door hem in de steek gelaten en ben daar ook boos over. Ik verwacht dat hij terugkomt en laat zien dat hij alles voor de club wil geven, zoals wij dat voor hem hebben gedaan.''

De Franse middenvelder, smaakmaker van het nationale team op het EK in Frankrijk, tekende vorig jaar februari een contract voor vijf jaar bij West Ham en verdient naar verluidt een dikke 130.000 euro per week. Hij heeft dit seizoen zijn beste vorm nog niet gevonden en scoorde pas twee keer.

West Ham wees volgens The Telegraph onlangs een mooi bod van Olympique Marseille af, waarna Payet volgens de krant aangaf ,,nooit meer een bal te willen trappen'' voor de huidige nummer dertien van Engeland.