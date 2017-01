Frans drietal langer bij Arsenal

ANP Frans drietal langer bij Arsenal

LONDEN - Francis Coquelin, Olivier Giroud en Laurent Koscielny blijven voorlopig bij Arsenal voetballen. Het drietal uit Frankrijk ondertekende donderdag nieuwe meerjarige contracten bij de voetbalclub uit Londen.

Door ANP - 12-1-2017, 11:56 (Update 12-1-2017, 11:56)

,,Francis heeft enorme vooruitgang geboekt, Olivier is uitgegroeid tot een steeds completere speler en Laurent is een belangrijk onderdeel van onze ploeg en ik denk een van de beste verdedigers van dit moment. Dus over het algemeen is dit geweldig nieuws voor ons'', zei trainer Arsène Wenger.

De 25-jarige Coquelin staat al sinds 2008 onder contract bij Arsenal. Na meerdere keren te zijn verhuurd, is de middenvelder de laatste jaren uitgegroeid tot vaste waarde. Coquelin speelde tot dusverre 131 duels voor Arsenal. Hij is momenteel geblesseerd.

Giroud, 30 jaar, werd vorig seizoen met 24 treffers in alle competities clubtopscorer. De aanvaller voetbalt sinds 2012 voor de Engelse topclub en maakte dit seizoen tot dusverre negen doelpunten. De 31-jarige Koscielny maakte in 2010 de overstap naar Arsenal en speelde 273 wedstrijden voor de Londenaren.