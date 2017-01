Cillessen start voor Barcelona

BARCELONA - Jasper Cillessen verdedigt woensdagavond het doel van FC Barcelona in het bekerduel met Athletic Bilbao. De keeper vervangt zoals wel vaker in het bekertoernooi Marc-André ter Stegen, de eerste keus bij de kampioen van Spanje voor duels in de competitie en Champions League.

Door ANP - 11-1-2017, 20:32 (Update 11-1-2017, 20:32)

Cillessen raakte tijdens de winterstop geblesseerd aan een kuit maar is inmiddels voldoende hersteld om tegen Athletic Bilbao in actie te kunnen komen. Barcelona verloor vorige week de uitwedstrijd in Bilbao met 2-1. De club kan wel een succesje gebruiken. Want na het gelijkspel van zondag tegen Villarreal (1-1) in de competitie is de achterstand op koploper Real Madrid gegroeid tot acht punten.

Het duel tussen Barcelona en Athletic Bilbao begint om 21.15 uur.