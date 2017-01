Willem II bindt aanvoerder Peters

TILBURG - Jordens Peters gaat deze week zijn contract bij Willem II tot de zomer van 2020 verlengen. Dat heeft technisch manager Joris Mathijsen woensdag op de nieuwjaarsreceptie van de club uit Tilburg verteld.

Peters verruilde zes jaar geleden FC Den Bosch voor Willem II. Hij is inmiddels aanvoerder van de huidige nummer elf van de eredivisie. De verdediger stond vorige zomer nog nadrukkelijk in de belangstelling van sc Heerenveen.

,,Maar dit seizoen heerst er veel rust bij Willem II'', motiveert Peters zijn besluit om langer bij Willem II te blijven. ,,Er is veel vernieuwing gekomen, in de vorm van Joris Mathijsen en de nieuwe staf. Die willen graag vooruit met de club. In hen zie ik mensen die een nieuwe mentaliteit in huis hebben gehaald en die niet snel genoegen nemen met wat we al hebben, maar juist meer willen. Daar sluit ik me volledig bij aan en dat geeft me ook de hoop dat er mogelijkheden zijn bij Willem II.''