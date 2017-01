Napoli naar kwartfinale Coppa

NAPELS - Napoli heeft dinsdag de kwartfinale van het Italiaanse bekertoernooi bereikt. In het eigen San Paolo boekte de club een 3-1 zege op Serie B-club Spezia.

Door ANP - 10-1-2017, 23:28 (Update 10-1-2017, 23:28)

Het thuispubliek kon al na drie minuten juichen toen Piotr Zielinski de score opende. Spezia kwam echter knap terug en Antonio Piccolo trok de stand namens de bezoekers gelijk.

In de tweede helft duurde het slechts tien minuten voor Napoli de wedstrijd alsnog besliste. Emanuele Giaccherini scoorde in de 55e minuut en twee minuten later vond ook Manolo Gabbiadini het net.