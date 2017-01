Go Ahead huurt Crowley van Arsenal

ANP Go Ahead huurt Crowley van Arsenal

DEVENTER - Go Ahead Eagles heeft de negentienjarige Daniel Crowley voor de rest van dit seizoen gehuurd van Arsenal. De middenvelder staat sinds 2014 onder contract bij de Engelse grootmacht. Hij liep in december al twee weken stage in Deventer.

Door ANP - 10-1-2017, 18:56 (Update 10-1-2017, 18:56)

,,Mijn overgang naar Nederland is een zeer bewuste keuze”, vertelt Crowley op de website van zijn nieuwe club. “Het Nederlandse voetbal staat bekend als technisch en tactisch voetbal. Dat past bij mij.''

De club is blij met de aanwinst. ,,Een speler die zeer vaardig is aan de bal”, aldus technisch manager Dennis Bekking. ,,Hij kan een mannetje passeren en heeft oog voor de steekpass. Hiermee voegt hij creativiteit toe aan het middenveld.”