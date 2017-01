EK levert Franse economie 1,2 miljard op

PARIJS - De organisatie van het Europees kampioenschap voetbal heeft de Franse economie vorig jaar 1,2 miljard euro opgeleverd. Iets meer dan de helft van het bedrag kwam van uitgaven van bezoekers aan de Europese titelstrijd. Dat blijkt uit een studie van het centrum van recht en economie in de sport, in opdracht van het ministerie van Sport in Parijs.

Door ANP - 10-1-2017, 16:58 (Update 10-1-2017, 16:58)

Het andere deel van het bedrag komt van uitgaven door organisatoren, teams, sponsors en geaccrediteerde bezoekers waaronder journalisten.

Het EK zorgde ook voor bijna 75 miljoen euro aan extra belastinginkomsten voor de Franse regering, voornamelijk uit btw. De organisatie van het toernooi heeft echter ook heel veel gekost. Er was zo'n 20 miljoen nodig voor de beveiliging, maar er is daarbij niet bekendgemaakt wat de inzet van extra politie heeft gekost. Daarnaast is er voor 1,7 miljard euro in stadions geïnvesteerd.