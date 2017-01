Aké gaat voor basisplaats bij Chelsea

BOURNEMOUTH - Nathan Aké keert met een ambitieus doel terug bij Chelsea. ,,Ik blijf me doorontwikkelen en hoop zo een basisplaats te kunnen afdwingen'', zegt de Nederlandse verdediger op de website van Bournemouth, de club waaraan hij door Chelsea was uitgeleend. Op voorspraak van manager Antonio Conte keert Aké nu al terug bij de koploper van de Premier League.

Door ANP - 10-1-2017, 11:03 (Update 10-1-2017, 11:03)

De 21-jarige Aké maakte bij Bournemouth in twaalf wedstrijden drie doelpunten. Hij besliste onder meer met een late treffer het duel in december met Liverpool (4-3). Naar eigen zeggen is de Hagenaar onder manager Eddie Howe uitgegroeid tot een betere speler, zowel op als naast het veld. ,,De trainer sprak vaak met me over hoe ik mezelf kon verbeteren. Ik heb veel ideeën van hem overgenomen.''

Aké kijkt daarom uit naar een nieuw avontuur bij Chelsea. ,,Trainer Antonio Conte heeft zijn vertrouwen in me uitgesproken.''