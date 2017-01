Messi en ploeggenoten mijden FIFA-gala

ZÜRICH - Mocht Lionel Messi maandag op het FIFA-gala weer worden gekozen tot beste voetballer ter wereld, dan zal de Argentijn niet zelf op het podium verschijnen om zijn prijs op te halen. Zijn club FC Barcelona liet weten dat Messi in Catalonië blijft, net als zijn ploeggenoten die zijn genomineerd voor een plek in het wereldelftal van 2016. De selectie van trainer Luis Enrique wil zich volledig focussen op de bekerwedstrijd woensdag tegen Athletic Bilbao, die gewonnen moet worden om door te gaan.

Door ANP - 9-1-2017, 13:41 (Update 9-1-2017, 13:41)

De sterrenploeg van Luis Enrique is slecht begonnen aan het nieuwe jaar. Barcelona verloor vorige week de eerste confrontatie met Athletic Bilbao in de Copa del Rey (2-1) en kwam zondag niet verder dan 1-1 bij Villarreal. De club wordt maandagavond in Zwitserland vertegenwoordigd door voorzitter Josep Maria Bartomeu.

Cristiano Ronaldo en Antoine Griezmann, die samen met Messi zijn genomineerd voor de belangrijkste prijs op het FIFA-gala, worden wel verwacht in Zürich. Ronaldo lijkt de grootste kanshebber om wereldvoetballer van het jaar te worden.