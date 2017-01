Werkeloze Carvalho (38) naar China

ANP Werkeloze Carvalho (38) naar China

SHANGHAI - Eigenlijk was Ricardo Carvalho al gestopt met voetballen, maar voor een lucratief avontuur in China trekt de 38-jarige verdediger toch weer zijn schoenen aan. De Portugees verbond zich maandag voor een jaar aan SIPG Shanghai, de club waarbij zijn landgenoot André Villas-Boas de trainer is. Carvalho speelde zijn laatste wedstrijd afgelopen zomer op het EK in Frankrijk, waar hij met Portugal de Europese titel veroverde.

Door ANP - 9-1-2017, 12:06 (Update 9-1-2017, 12:06)

De verdediger leek met dat hoogtepunt zijn carrière af te sluiten. Carvalho vertrok bij AS Monaco, waarbij zijn contract niet werd verlengd. Sindsdien bleef het stil rond de oud-speler van onder meer FC Porto, Chelsea en Real Madrid, tot het kapitaalkrachtige SIPG Shanghai zich onlangs meldde bij Carvalho.

De Chinese club trok vorig jaar zomer al 55 miljoen euro uit voor de Braziliaanse spits Hulk en betaalde afgelopen maand 60 miljoen voor diens landgenoot Oscar. Voor veteraan Carvalho hoeft Shanghai zowaar eens niet tientallen miljoenen uit te geven.